Op déze datum start het nieuwe seizoen van ‘De verraders’

Ook liet hij weten wanneer dit nieuwe seizoen van start gaat. Het aftellen kan beginnen!

Startdatum ‘De verraders’

De nieuwe reeks gaat namelijk op vrijdag 3 maart van start. We moeten er nog een krappe twee maanden op wachten, maar dan krijgen we ook wat! Allereerst onthulde Tijl dat de locatie dit seizoen anders is. De opnames vinden altijd plaats in het Limburgse Kerkrade - op Slot Erenstein - maar dit keer is de crew naar het buitenland vertrokken. Namelijk naar Frankrijk!

De grens over

Tijl legt uit: “We trekken nu voor het eerst naar het buitenland. Eigenlijk een beetje zoals het altijd al bedoeld was. Het eerste seizoen zou vanaf een schilderachtige locatie in Schotland, Frankrijk of Spanje zijn, maar toen kwamen we twee keer in lockdown en zijn we in Nederland gebleven. Nu gaan we dus voor het eerst echt de grens over. Dat betekent ook dat de spelers eerder uit hun comfortzone raken.”

Twintig kandidaten

Aan het nieuwe seizoen doen twintig BN’ers mee. Wie dat zijn, verklapt Tijl nog niet, maar dat wordt de komende tijd wel onthuld. De presentator geeft grappend toe dat hij de grote groep maar druk vond: “Twintig bekende mensen is een verschrikkelijke hoeveelheid. Ze praten allemaal door elkaar en over zichzelf. Niet te doen.”

Band voor het leven

In de vorige seizoenen van De verraders vloeiden een hoop tranen. Hoe kan het toch dat een spelletje deelnemers zo weet te raken? “Je wordt er na een paar dagen al in meegezogen”, legt Tijl uit. “Je gaat van veel mensen heel veel houden. Ze gaan zo diep en je maakt zo’n heftige ervaring met elkaar mee. Dat schept een band voor het leven.”

Bron: Jinek