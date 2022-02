Op déze datum start het nieuwe seizoen van ‘De verraders’

Eerder kondigde RTL aan dat het nieuwe seizoen met Tijl Beckand op 20 februari van start zou gaan, maar door de misstanden bij The voice of Holland moest heel de programmering omgegooid worden.

Nieuwe startdatum De verraders

Nu blijkt dat niet alleen de startdatum is veranderd. Normaal gesproken was De verraders altijd op zondag te zien bij RTL, maar het programma vol leugens, bedrog en psychologische spelletjes verhuist naar de vrijdag. Zet 1 april alvast groot in je agenda, want dan is het zover! En nee, dat is geen grap.

Net even anders dan WIDM

De verraders is een mix van het razend populaire programma Wie is de mol? en het spel De weerwolven van Wakkerdam. Maar liefst achttien BN’ers worden in een kasteel in Nederland gedropt. Ze moeten samenwerken om een grote zilverschat te winnen, maar dat is best lastig aangezien er zich drie verraders onder hen bevinden. Zij zetten alles op alles om er zelf met de buit vandoor te gaan. Het verschil met Wie is de mol? is dat je nu als kijker al wél weet wie de verraders zijn.

Verraders en getrouwen

De verraders mogen elke nacht een medekandidaat ‘vermoorden’ om zelf dichterbij de schat te komen. Ondertussen proberen de andere deelnemers ze te ontmaskeren zonder zelf ‘vermoord’ te worden. Iedere dag kunnen zij iemand wegstemmen om zo de verraders te proberen te elimineren. De verraders kunnen dan zelf ook meestemmen, wat dit best moeilijk maakt. Wie gaat er uiteindelijk met de zilverschat vandoor?

Het is nog niet bekend welke BN’ers er aan het nieuwe seizoen meedoen. En we zijn natuurlijk vooral benieuwd naar wie dit keer de verraders zijn. Dit wordt als het goed is binnenkort bekendgemaakt.

Bron: Instagram