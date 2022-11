Op déze datum start het nieuwe seizoen van ‘Down the road’

In september liet Gordon weten klaar te zijn met social media. Zo haalde hij zijn Instagram-account offline. Sinds vandaag is hij weer terug, en hij heeft meteen iets aan te kondigen.

Gordon is terug

Hij laat weten dat de socialmediapauze hem goed beviel: ‘Doe het ook! Haal het sowieso van je telefoon af en merk dat je leven nul verandert en je juist veel meer tijd krijgt voor andere dingen. Step out of the ratrace en gebruik het alleen nog voor je werk of andere dingen niet gerelateerd aan je privéleven.’ Wijze woorden van de zanger, maar toch is hij zelf terug op het medium en dat heeft een reden.

‘Down the road’

‘Ik ben weer even een weekje terug op Instagram om promotie te doen voor mijn programma’s Down the road (3 januari) en De kookklunzen (8 december) en een mooie promotrip naar de Malediven waar ik net aankom’, aldus de zanger. Hij heeft dus een boel te promoten. Waaronder dus Down the road, waarvan het nieuwe seizoen al op 3 januari 2023 van start gaat. Wij kunnen niet wachten! Het andere programma dat hij noemt is zijn nieuwe kookshow, De kookklunzen. Lees hier wat je van dat programma kunt verwachten.

Lof na eerste seizoen

In Down the road gaat Gordon met een groep jongeren met het syndroom van Down op reis. Het programma is afgeleid van een Vlaams format. Met z’n allen gaan ze op avontuur en de jongeren doen soms dingen die ver uit hun comfortzone liggen, maar samen lukt het ze. Een mooie stap naar extra zelfstandigheid, iets waarnaar mensen met het syndroom van Down vaak zo verlangen. Gordon ontving veel lof na het eerste seizoen, kijkers vonden massaal dat hij het ontzettend leuk deed.

Gordon heeft een prachtig penthouse in Amsterdam-Noord gekocht. Daar verhuist hij binnenkort naartoe, samen met zijn ex Patrick. De heren zijn echter geen setje. Sterker nog, Gordon datet momenteel met mannen én vrouwen. Hoe zit dat precies? Matthijs Albers van Story legt het namens de zanger en presentator uit in deze video:

