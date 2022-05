Jeroen Woe en Niels van der Laan duiken de studio weer in voor alweer het zevende seizoen van het populaire, satirische programma.

Nieuw seizoen van Even tot hier

Op zondag 15 mei gaat het nieuwe seizoen van start, zo maakt BNNVARA bekend. Die dag is het eenmalig op zondag te zien, en daarna is het iedere week op zaterdag te zien om 21:25 uur op NPO 1.

Zoals vanouds

Het programma is weer helemaal als vanouds: “De muzikale gast, scherpe grappen, een simpel liedje over een best wel ingewikkeld onderwerp, alles is weer terug bij het oude”, aldus BNNVARA. Ook het livepubliek op het grote scherm is er weer bij.

Succes

Wegens de coronamaatregelen moesten de makers de afgelopen seizoenen behoorlijk wat aanpassen. Toch bleef het programma mateloos succesvol. Zo trok de laatste aflevering van het vorige seizoen in december 2,3 miljoen kijkers.

Win tickets voor Even tot hier

Fan van het programma? Je kunt bij de opnames zijn om vanuit Studio 11 Almere mee te lachen met Even tot hier. BNNVARA geeft namelijk twee kaartjes weg. Winnen? Je kunt nog meedoen met de winactie tot en met 20 mei.

Bron: BNNVARA