Op déze datum start het nieuwe seizoen van ‘Flikken Rotterdam’

Pak je agenda er maar bij en omcirkel vrijdag 26 augustus. Dan gaat het nieuwe seizoen van de spannende politieserie van start.

‘Flikken Rotterdam’ is een spin-off

Flikken Rotterdam is een spin-off van de series Flikken en Flikken Maastricht. In deze serie gaan de hoofdrolspelers de strijd aan tegen criminaliteit, met de havenstad Rotterdam als decor. Dit zorgt voor spannende actiescènes en interacties tussen de hoofdkarakters.

Laatste draaidag zit erop

Dat er een zesde seizoen kwam, was al even duidelijk. Via social media laten de makers weten dat de laatste draaidag erop zit. Het perfecte moment om aan te kondigen wanneer de serie op televisie te zien zal zijn.

Nieuw seizoen van ‘Flikken Rotterdam’

Net als de afgelopen seizoenen zijn alle acteurs weer van de partij. Waar het zesde seizoen over gaat is nog niet bekend. In de laatste aflevering overleefden Noucha (Ortál Vriend) en Stan (Cees Geel) ternauwernood de aanval van moordenaar Travis. Verder was Dries (Mark van Eeuwen) eindelijk eerlijk tegen Esther (Maartje van de Wetering), maar daardoor dreigde hij wel zijn baan te verliezen.

