Op déze datum start het nieuwe seizoen van ‘Het perfecte plaatje’

Onder leiding van Tijl Beckand gaan tien BN’ers de strijd met elkaar aan. Iedere week geven ze alles tijdens de fotografie-opdrachten met maar een doel: het perfecte plaatje schieten.

Deelnemers

Welke BN’ers er deelnemen aan het zevende seizoen? Dat zijn: Linda Hakeboom, Trijntje Oosterhuis, Najib Amhali, Geraldine Kemper, Maik de Boer, Inge Ipenburg, Bente Fokkens, Edwin Jonker, Filemon Wesselink en Tina de Bruin.

Locatie

Het vorige seizoen speelde zich af in het prachtige Argentinië. Dit keer geen spannende bestemming. Voor het zevende seizoen blijven de deelnemers gewoon in eigen land. Hoewel het er natuurlijk dik in zit dat de finale weer plaatsvindt in het buitenland.

Startdatum ‘Het perfecte plaatje’

Maar dan: wanneer begint dit spektakel eigenlijk? Dat heeft RTL onthuld. Op woensdag 12 oktober zie je de eerste aflevering op RTL 4. Iedere week om 20:30 uur.

Linda Hakeboom

Deelnemer Linda Hakeboom is alvast enthousiast: ‘Jongens, ik zit met deze leuke mensen in het nieuwe seizoen van Het perfecte plaatje! Dit is echt mijn droomprogramma. De opnames begonnen al een tijdje geleden (je kunt dat zien aan de lengte van mijn haar, haha) en ik vond het wel heel spannend of ik het vol zou houden qua energie. Of dat gelukt is, mag ik natuurlijk nog niet verklappen. Maar oh, wat een feest om weer dingen te kunnen doen en dan ook nog met zo’n toffe groep.’

Deelnemer Trijntje Oosterhuis stond ook op de Libelle Zomerweek.

