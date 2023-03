Op déze datum start het nieuwe seizoen van ‘Het perfecte plaatje’

Het is het tweede seizoen van Het perfecte plaatje op reis. In het eerste seizoen gingen de kandidaten naar Argentinië. Dit keer gaat de reis naar Zuid-Afrika.

‘Het perfecte plaatje op reis’

RTL maakte de kandidaten al een tijdje geleden bekend. Dit keer doen mee: Jaap Jongblond, Rick Brandsteder, Rob Dekay, YouTuber Wildebras, Leonie ter Braak, Tatum Dagelet, Eloise van Oranje en Numidia el Morabet.

Vorige winnaars

In het seizoen in Argentinië ging presentator Maurice Lede met de winst naar huis. In de reguliere reeks, die in Nederland wordt opgenomen, is documentairemaakster Linda Hakeboom de meest recente winnares.

‘Het perfecte plaatje’

In Het perfecte plaatje moeten bekende Nederlanders elke week foto-opdrachten doen. Daarbij krijgen ze hulp door middel van gastlessen van ‘echte’ fotografen. De foto’s worden beoordeeld door een vaste jury, onder wie William Rutten. Dit gebeurt ook regelmatig met een gastjurylid erbij. Iedere week valt er iemand af totdat er één winnaar overblijft.

Startdatum

We hoeven niet lang meer te wachten op het nieuwe seizoen, dat al start op woensdag 10 mei. Het programma is vanaf dan iedere woensdag om 20:30 uur te zien op RTL.

LibelleTV vroeg deelnemer Eloise van Oranje wanneer ze voor het laatst een aantal dingen deed. Zoals: wanneer zei ze voor het laatst sorry, wanneer twijfelde ze en wanneer was ze gelukkig? Haar antwoorden zie je in deze video:

Bron: RTL