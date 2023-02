Op déze datum start het nieuwe seizoen van ‘Kopen zonder kijken’

In het populaire woonprogramma Kopen zonder kijken geven stellen en gezinnen de aankoop van een nieuwe woning volledig uit handen. Makelaar Alex van Keulen mag hun nieuwe stulpje uitkiezen. Vervolgens nemen bouwdeskundige Bob Sikkes en interieurstylist Roos Reedijk het huis onder handen, zodat het aan de wensen van de nieuwe bewoners voldoet. En dat valt niet altijd mee. Er liggen dikwijls tegenslagen op de loer. Het gevolg? Concessies op de eisenlijst, geldtekort en soms zelfs tranen. Maar toch komt het, wonder boven wonder, altijd weer goed.

Nieuw seizoen ‘Kopen zonder kijken’

Na vijf seizoenen blijft het programma onverminderd populair. De huizenmarkt is inmiddels misschien iets veranderd, toch blijft het kopen van een woning voor veel mensen een enorme uitdaging. RTL ontving wederom enorm veel aanmeldingen voor het programma. Voor seizoen zes zijn er tien stellen geselecteerd. Zij zien hun deelname als ultieme laatste poging in de zoektocht naar een huis, en leggen hun lot in de handen van presentator Martijn Krabbé en zijn experts.

Startdatum

Goed nieuws voor de mensen die graag kijken naar Kopen zonder kijken: op seizoen zes hoeven we niet heel lang meer te wachten. Het gaat namelijk op maandag 17 april van start. Vanaf dan zie je iedere maandag om 20:30 uur een nieuwe aflevering op RTL 4.

Martijn Krabbé heeft de liefde weer gevonden bij zijn Deborah. Ze zijn gaan samenwonen en laten nu het huis waarin Martijn eerst met Amanda woonde, van top tot teen verbouwen. Daarvoor schakelde Martijn een tv-collega in. Entertainmentjournalist Matthijs Albers weet van de hoed en de rand.

Bron: RTL