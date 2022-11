Op déze datum start het nieuwe seizoen van ‘MAFS’ (en dit is er bijzonder aan)

RTL maakte vandaag bekend dat de gloednieuwe reeks op 3 januari al van start gaat! En er is iets bijzonders aan de hand met dit seizoen...

Nieuw seizoen van ‘MAFS’

RTL schroeft het aantal afleveringen per week namelijk op. Er zullen niet één maar twee aflevering per week te zien zijn: op dinsdag en op woensdag. Dat wordt smullen!

Twee afleveringen per week

Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt, RTL experimenteerde al eerder met meerdere afleveringen per week bij dit programma. Blijkbaar was dat een succes, want het wordt nu vaste prik.

Opnames al gestart

Wat dat betekent voor de inhoud van het seizoen - meer koppels? langere trajecten? - dat weten we helaas niet. Er is nog weinig over bekend, hoewel de opnames deze zomer al zijn begonnen. Een ding is zeker: Carlo Boszhard is ook bij dit achtste seizoen weer van de partij. Voor hem is het leuker dan ooit om het programma te maken, want hij stapt zelf binnenkort ook in het huwelijksbootje.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Carlo Boszhard (@carloboszhard) op 21 Nov 2022 om 7:58 PST

Bron: RTL Boulevard