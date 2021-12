Op Instagram post de zender onderstaande foto.

Zevende seizoen Married at first sight

“Think inside the box", staat erbij. Wie goed naar het ringendoosje kijkt dat Carlo vasthoudt (of even door scrolt naar de volgende foto) ziet de startdatum daarop geschreven staan.

Startdatum

Op 4 januari 2022 gaat de reeks van start. Dat is dus al bijna! Gisteren schreven we nog dat het programma opzoek is naar mannelijke vrijgezellen voor een nieuw seizoen.

Veranderingen

Dat seizoen wordt er een met veel veranderingen. Het zal namelijk meer gaan lijken op de Australische versie van Married at first sight. Hierin gaan de koppels direct samenwonen en alle stellen zullen samen deelnemen aan verbintenis-ceremonies. Op deze manier worden ze intensief begeleid door de experts, maar de ceremonies geeft ze ook een mogelijkheid om het experiment tussentijds te verbreken.

Bron: RTL Boulevard