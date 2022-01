Op social media maakt Arjen de startdatum bekend.

Startdatum De Avondshow

Op 21 februari gaat het programma van start. De Avondshow zal vanaf dan vier dagen per week te zien zijn op NPO 1, van maandag tot en met donderdag.

Zondag met Lubach

Dit programma is het vervolg op Zondag met Lubach, de succesvolle satirische nieuwsshow waar Arjen afgelopen voorjaar na dertien seizoenen mee stopte, tot groot verdriet van de kijker. In 2017 werd Arjen voor het programma met een Gouden Televizier-ring beloond.

In de leer

Maar van zijn volgende programma, een heuse talkshow, mogen we ook veel verwachten. Ter voorbereiding op de show is Arjen in de leer gegaan bij iemand die jarenlang uitvoerend producent van The Daily Show is geweest. Wat dat heeft opgeleverd kunnen we dus vanaf 21 februari gaan zien.

Bron: AD