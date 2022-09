Op déze datum start ‘Sterren op het doek’ en dít is de eerste BN’er

Pak je agenda er maar bij en omcirkel zaterdag 29 oktober, want dan kun je weer genieten van een nieuw seizoen van Sterren op het Doek.

Hartproblemen Ronald Koeman

Het populaire programma trapt af met niemand minder dan voormalig profvoetballer en bondscoach van het Nederlands elftal Ronald Koeman. Hij zal door drie verschillende kunstenaars geportretteerd worden. Ondertussen praat hij met presentator Özcan Akyol openhartig over zijn teleurstelling bij Barcelona en zijn gezondheid na zijn hartproblemen in 2020. Daarnaast blikken ze samen terug op zijn carrière én vooruit op wat nog komen gaat.

Portretkunstenaars

In Sterren op het doek portretteren de beste portretkunstenaars van het land de gasten op geheel eigen wijze en in zeer uiteenlopende stijlen. Deze aflevering gaan kunstenaars Marina uit Raalte, Winette uit Zaandam en Thomas uit Amersfoort aan de slag. In het Rijksmuseum maakt Ronald uiteindelijk de keuze: welk portret komt in huize Koeman te hangen? Dít gebeurt er met de overige twee schilderijen.

Vijftiende seizoen ‘Sterren op het doek’

In totaal bestaat het vijftiende seizoen uit acht afleveringen. Welke BN’er nog meer in gesprek gaan met ‘Eus’ is nog niet bekend. Sterren op het doek is vanaf zaterdag 29 oktober wekelijks om 20.35 uur te zien op NPO 2.

Ronald Koemand en Özcan Aykol Beeld Amy van Leiden Fotografie

Bron: Omroep MAX