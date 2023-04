Op déze datum verschijnt ‘B&B vol liefde’ weer op televisie

De elf deelnemers van het derde seizoen van B&B vol liefde werden eind december al aan het publiek voorgesteld. Daarna werd het geduld van kijkers echter op de proef gesteld, want het duurt nog tot de zomer voordat het programma weer op de buis is. Gelukkig is er nu een officiële datum bekendgemaakt.

Nieuw seizoen ‘B&B vol liefde’

De nieuwe zoektocht naar de liefde van B&B-eigenaren is vanaf 10 juli te volgen bij RTL4. Zeven weken lang komt er elke dag een aflevering op televisie. De laatste aflevering zien we vlak voor het einde van de zomervakantie, op 25 augustus.

Zonder Art Rooijakkers

Art Rooijakkers maakte zich in het eerste seizoen geliefd als presentator. In het tweede seizoen moesten kijkers hem echter missen. Art kampte met stemproblemen en werd vervangen door Jeroen Kijk in de Vegte als voice-over. Fans hoopten dat de presentator voor het derde seizoen zou terugkeren, maar dat is helaas niet het geval. Nu is niet zijn stem, maar een overvolle agenda het probleem. De opnames van B&B vol liefde vinden namelijk tegelijkertijd met de opnames van Expeditie Robinson plaats, waarvan Rooijakkers voor het eerst, samen met Nicolette Kluijver, de presentatie op zich neemt. Wel gaf hij eind vorig jaar aan ‘mogelijk andere specials van B&B vol liefde te gaan presenteren’. Wordt dus vervolgd!

Harmjan en Astrid leerden elkaar kennen in B&B vol liefde en zijn nog altijd heel gelukkig samen. Libelle legt het koppel een aantal leuke stellingen voor.

Bron: RTL