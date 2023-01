Op déze datum verschijnt het nieuwe seizoen van ‘De verhulstjes’ op Videoland

Het nieuwe seizoen komt namelijk wel degelijk op Videoland en ook nog eens hartstikke snel!

Nieuw seizoen ‘De verhulstjes’

Het vierde seizoen is vanaf 8 januari om 21:00 uur op Videoland te zien. Ja, je leest het goed: aanstaande zondag al! Videoland heeft ook gelijk een trailer op Instagram gedeeld.

Trailer

In de trailer komen een aantal interessante dingen voorbij: gênante bijnamen, Gert in een speedo, een flinkochtendhumeur, maar ook weer een heleboel humor. Én we zien het inmiddels overleden hondje Marcel er nog even in terug.

Video op TikTok

Eerder kondigde de familie het nieuwe seizoen al aan in een vrolijke video op TikTok. “We hebben heel groot nieuws”, begint de familie Verhulst de video. “We krijgen een nieuw seizoen”, zegt Ellen droogjes, waarna de familie in de lach schiet. “Dat was het nieuws”, vult Gert aan. “Binnenkort een nieuw seizoen van De Verhulstjes.”

En ook de eerste beelden werden al naar buiten gebracht:

