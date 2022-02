Op déze datum verschijnt ‘Soof 3’ in de bioscoop

Let op: dit artikel bevat spoilers.

Vier maal uitgesteld

Langverwacht is een understatement: het is alweer drie jaar geleden dat de opnames voor de komedie plaatsvonden. Vanwege de pandemie werd het vervolg op Soof 2 viermaal uitgesteld. De makers van de film wilden wachten tot alle coronabeperkingen in de bioscopen werden opgeheven.

Over de film

Vergeten waar de filmreeks ook alweer over gaat? Even een opfrisser: Soof is een Nederlandse komedie die is geïnspireerd op de columns van Sylvia Witteman. Lies Visschedijk speelt de rol van Soof, een veertiger met drie kinderen en een eigen cateringbedrijf.

In het derde deel zien we hoe Soofs leven op rolletjes loopt. Ze is gelukkig, de Kooksoof loopt prima en de kinderen zijn groot en klaar om uit te vliegen. En dan gebeurt er iets onverwachts: dochter Sascha komt thuis van haar wereldreis en is plotseling verloofd. Als Soof kort daarna te horen krijgt dat ze borstkanker heeft, grijpt ze het huwelijk van haar dochter met beide handen aan om haar kop in het zand te steken.

Lies Visschedijk: “Blunders maken is bij mij net ademhalen”

Bron: RTLBoulevard