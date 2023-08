Op déze merkwaardige manier werd Lies Visschedijk ten huwelijk gevraagd

Het was niet op een knie, maar via een simpel sms’je. Dat vertelt ze in de podcast Aaf en Lies lossen het wel weer op. “Ooooh, dat vind ik eigenlijk ook wel weer lief”, reageert podcastcollega Aaf. “Nou, ik weet het niet”, reageert Lies. “Toen dacht ik: Jezus, is dit mijn leven geworden?”. Ze antwoordde vervolgens met ‘hm-hm’. “Lang geleden, hoor jongens.”

De bruiloft was net zo romantisch, als we Lies moeten geloven. Op maandagochtend in het gemeentehuis.”Want dat was gratis.” Ze fietsten er naartoe met vriendin Tjitske Reidinga en haar toenmalige partner Vincent Croiset. “Dat was eigenlijk het leukste.”

‘Low-key’ bruiloft

Ze noemt het allemaal ‘heel erg low-key’. Want na het gemeentehuis was er nog een feest in een gekraakte galerie. “Dat was dan van en vriend van Marc. Daar konden we dan een halve dag in en iedereen nam eten mee.” Ook vertelt ze hoe Rob, een vriend van haar, iets wilde opwarmen. “En toen vielen alle stoppen uit, tijdens het huwelijksfeest. Dat was echt classic”, legt Lies uit.

Lies Visschedijk was getrouwd met acteur en regisseur Marc van Uchelen. In 2013 beroofde Marc, haar man, na een periode van depressie, zich van het leven. Dat was een hele heftige periode voor Lies en haar twee kinderen: Ko en Sjef. Inmiddels is Lies alweer een tijdje gelukkig met haar huidige vriend.

Bron: Podcast Aaf en Lies lossen het wel weer op