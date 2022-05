Een paar weken geleden vertrokken André en Monique met zoontje Dré naar Amerika om ‘er achter te komen welke vorm zij als gezin nodig hebben’. Dat die gezinsvorm gevonden is, lijken foto’s in Privé te bevestigen.

Intieme kiekjes van André en Monique

Op meerdere intieme vakantiekiekjes is te zien hoe André en Monique zich tegen elkaar aan vleien in het zwembad en zelfs met elkaar kussen. Het heugelijke moment wordt vastgelegd op een selfie met zoonlief.

‘Onzin voor waarheid aangenomen’

“Het was wel heel bijzonder om dan vanaf het thuisfront berichten toegestuurd te krijgen waarin staat dat we weer een stel zouden zijn en zelfs zullen gaan trouwen”, zei Monique eerder deze week nog op Instagram. “Man, wat wordt er tegenwoordig toch veel onzin voor waarheid aangenomen.” Toch zijn de speculaties niet helemaal uit de lucht gegrepen als we onderstaande beelden zien.

Time-out

Vorig jaar werd bekend dat André voorlopig een time-out nam, omdat hij emotioneel uitgeput was. In maart vorig jaar ging de relatie tussen André en Monique uit nadat hij haar kort daarvoor ten huwelijk had gevraagd. Al gauw ging de zanger samenwonen met zijn nieuwe vriendin Sarah van Soelen, maar deze relatie hield niet lang stand.

