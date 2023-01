Op zoek naar de liefde van je leven? ‘First dates’ zoekt singles

Trek de stoute schoenen aan en geef jezelf (of een ander) op.

Oproep Instagram

Via het Instagramaccount van BNNVARA blikken verschillende oud-kandidaten terug op hun deelname. Vervolgens roepen ze andere mensen op ook mee te doen aan het programma. ‘Dus waar wacht je nog op?’, schrijft BNNVARA bij de post.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door ☰ BNNVARA (@omroepbnnvara) op 17 Jan 2023 om 9:30 PST

Meedoen aan ‘First Dates’

‘Ben jij single en op zoek naar echte liefde? In het First Dates-restaurant is iedereen welkom van jong tot oud’, is te lezen in een oproep van het programma. ‘Geef je op, of iemand anders: een buurman, buurvrouw, vriend of vriendin. Wij zoeken voor jou de match voor een onvergetelijke ontmoeting tijdens een heerlijk diner. Wie weet ontmoet jij de liefde van je leven.

Wil je jezelf of een ander opgeven? Dat kan via deze link.

Sergio Vyent kennen wij nu allemaal als voormalig maître van het ‘First date’-restaurant. Libelle vroeg hem in deze serie ‘Wanneer heb je voor het laatst’ naar zijn romantische kant. Heeft hij onlangs nog geflirt en waarop is hij echt trots?

Bron: BNNVARA