Op zoek naar je droomhuis? ‘Kopen zonder kijken’ zoekt nieuwe kandidaten

Kopen zonder kijken is een kijkcijferkanon. In het programma worden stellen geholpen aan een huis dat ze nog niet gezien hebben en ze weten vooraf niet precies waar ze terechtkomen. De kandidaten krijgen geen inspraak bij het kiezen van het huis, wel kunnen ze hun wensen voor de inrichting aangeven.

‘Kopen zonder kijken’ zoekt kandidaten

In het programma gaan Bob Sikkes, Alex van Keulen, Roos Reedijk en presentator Martijn Krabbé op zoek naar het ideale huis, waarvan de kijker en de koper pas op het laatst het eindresultaat zien.

“Zeker als starter, twijfelaar of trage beslisser kan het een uitdaging zijn om een droomhuis te bemachtigen. Soms heb je een spiegel nodig of moet je even uit je comfortzone worden gehaald om te zien dat er meer is dan alleen jouw wensenlijst”, schrijft productiemaatschappij Wise Monkeys.

‘Sommige kandidaten hebben echt geen idee’

In een podcast van RTL Boulevard vertelden Bob en Roos over de selectie van de kandidaten en hoe spannend het voor henzelf is om aan Kopen zonder kijken mee te doen. “In het eerste seizoen hadden we acht kandidaten en werden er acht huizen aangekocht. Ik ging voor die stellen het budget opmaken zonder te overleggen”, zegt Bob. “Ik besliste dus of er een nieuwe badkamer of een dakkapel gebouwd moest worden. Dat vond ik wel pittig in het begin. Je vraagt je af of ze er wel blij mee zijn.”

Hij vervolgt: “Het is frustrerend dat sommige kandidaten geen idee hebben hoeveel werk er eigenlijk achter zit, hoeveel het in het echt kost en hoe goed ze het voor elkaar hebben. Je komt eigenlijk in een huis dat helemaal af is.” Het format was echt iets nieuws voor het team. Bob: “Het stond meteen als een huis en was geen slap aftreksel van een ander programma.”

Strenge selectie

Nu kunnen mensen zich opgeven voor het nieuwe seizoen, maar de selectie is streng. “Voordat de kandidaten bij ons komen is er al een hele voorselectie geweest. Er worden voor een seizoen zeker twintig stellen aan mij en Alex voorgelegd, uit honderden meldingen. Wij kijken of het haalbaar is.”

Roos krijgt na een uitzending ook persoonlijke filmpjes opgestuurd. “Of ik krijg een berichtje: ‘Mijn buurman wil meedoen’. Of: ‘Mijn neefje zoekt al zo lang naar een woning, kun je hem er niet tussen fietsen?’”

Voor de redactie wordt het een steeds lastigere klus om kandidaten te selecteren. “Je krijgt ook steeds meer gelukszoekers”, ziet Roos. “Je wil mensen kiezen die het echt nodig hebben en die je het echt gunt.”

