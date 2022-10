Opening van het Gouden Televizier-Ring Gala zorgt bij kijkers voor ongemak: “Tenenkrommend”

Als een heuse showbizz-koning danste Jan over het podium. Voor de gelegenheid was hij gekleed in een uitbundig goud pak, gecombineerd met een glitter-hoed en zong hij de longen uit zijn lijf. Aan enthousiasme geen gebrek, maar veel mensen vonden zijn optreden toch iets ‘too much’.

“Nee, nee, niet van die gouden broeken”

Op Twitter verschijnen namelijk aardig wat tweets van kijkers die niet weg zijn van de opening van de show:

Oh nee, het gaat zo'n avond worden.... #televizierring — Marieke (@MariekeSnippe00) 6 oktober 2022

#televizierring nee nee niet van die (gouden) broeken meer in het vervolg #afgeleid — Miranda Hulsman (@MirandaHulsman) 6 oktober 2022

Ik weet niet hoor, maar Jan schopt z’n benen hoger dan die danseressen 😂😂😂 #televizierring en dat in een strakke gouden broek — Kookenhaken (@IKookenhaken) 6 oktober 2022

Au, au, au, Jan doe dit toch niet 😱 #televizierring — jasperina de vries (@DeJasperina) 6 oktober 2022

Bron: Twitter