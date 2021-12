En zegt ze iets opvallends over de (mol)test die ze moest doorstaan.

Laetitia Gerards

Operazangeres Laetitia Gerards (28) schittert normaal gesproken in theaters en concertzalen. Ook is ze weleens op tv te zien, afgelopen jaar onder andere tijdens de Nationale Dodenherdenking en het Bevrijdingsconcert in Koninklijk Theater Carré. En nu doet ze mee aan Wie is de mol?. Het nieuwe WIDM-seizoen gaat zaterdag 1 januari van start. De Volkskrant sprak Laetitia over haar WIDM-deelname.

Geen verrassing

In februari van dit jaar werd Laetitia gebeld met de vraag of ze mee wilde doen. Gek genoeg kwam dit voor haar niet als verrassing: “Ik was niet bezig met ‘waarom nou ik?’, maar had zoiets van: natúúrlijk bellen jullie mij. Ik wist al van kleins af aan dat ik ooit mee zou doen.”

Perfecte timing

Het belletje kwam als geroepen, want de operazangeres verveelde zich nogal, zo in coronatijd: “Doordat ik een jaar niet voor publiek kon zingen en de adrenalinekicks van de deadlines en hoge noten waren weggevallen, had ik me zó verveeld. Dit hadden mijn oogstjaren moeten zijn, zo voelde dat. Dus de timing was perfect.”

Mol-test

Om door de selectie te komen en daadwerkelijk mee te mogen doen aan het programma, moest ze een psychologische test ondergaan. Maar liefst driehonderd vragen kreeg ze voorgeschoteld. De uitslag? “Het klinkt hartstikke arrogant, maar dat ik meer dan geschikt ben voor dit spelletje. Omdat ik aan de ene kant heel erg op kan gaan in het spel en fantasievol, maar tegelijk heel nuchter ben. Ze bepalen aan de hand van zo’n test ook of je de mol zou kunnen zijn.”

Gigantische boete

Laetitia laat ook nog iets los over de enorme boete, die van € 250.000 wanneer een kandidaat per ongeluk iets verklapt. Laetitia vindt namelijk dat het bedrag wel wat lager mag: “Eigenlijk zouden ze voor mij een ander tarief moeten hanteren. 10.000 is al heel veel voor een zangeres in coronatijd. Maar het is gebleken dat ik er extreem goed in ben om niets los te laten.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Laetitia Gerards (@laetitiagerards) op 30 Dec 2021 om 5:45 PST

