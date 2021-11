Ophef over de prijs van de sjaals van Martien Meiland: “Zijn ze van gouddraad gemaakt of zo?”

In deze laatste aflevering zagen we de boeklancering van Erica, hoe de hele familie naar de sinterklaasfilm ging waarin Martien speelt én dat de familie de opgezette hond Bommel in ontvangst nam.

Centjes verdienen

Er moest echter ook gewoon gewerkt worden. Zo probeerden Martien en Erica wat knaken te verdienen door een kraam te huren om chateauwaardige items te verkopen. En natuurlijk was de familie weer veel in hun eigen kantoorpand te vinden, waar de bestellingen worden verstuurd.

Aan het werk

Onder andere de sjaals van Martien moesten op de post worden gedaan. Dat bleek makkelijker gezegd dan gedaan, zeker als je, zoals Martien, niet weet wat een brievenbuspakketje is. Gelukkig kon dochter Maxime een helpende hand bieden.

Dure sjaals

Er is één ding waar de kijkers donderdagavond echt van schrokken, en nee, dat was niet de opgezette hond. De prijs van de sjaals die Martien verkoopt, schoot bij veel kijkers in het verkeerde keelgat. De oud-kasteelheer blijkt er namelijk een prijskaartje van €139 aan te hebben gehangen.

Reacties

Overigens zijn niet alle sjaals zo duur. Wanneer je een blik op zijn website werpt, zie je dat er ook exemplaren voor €49,95 en voor €99,- worden verkocht. Maar laten we eerlijk zijn: ook dat is niet niks. Op Twitter laten kijkers massaal weten dat ze de sjaals veel te duur vinden.

139 euro voor een sjaal die voor 5 euro is gemaakt ofzo.😳 #chateauMeiland — Robin 🥂 🇳🇴 🇨🇭 🍂🎃 (@Robinbouw8) 4 november 2021

#chateaumeiland Wat een prijzen....voor een sjaal 🤣 — Marieke Van Zelm (@MariekeVzelm) 4 november 2021

Iedereen vraagt er naar.. yep totdat ze de prijs horen🙈🤣 #chateaumeiland — jo (@jokiecroky) 4 november 2021

139 euro. Pfff. Kruipt richting Burberry #chateaumeiland — Fred (@FredjeMerks) 4 november 2021

Zo. Die prijzen van Martiens sjalen. Daar koop je AirPods voor. #chateaumeiland — Dennis de Wit (@DennisdeWit) 4 november 2021

#chateaumeiland zijn die sjaals soms van gouddraad gemaakt 😱🤔😂 — Dutchview 🇳🇱📺 (@tv__kijker) 4 november 2021

#Chateaumeiland ik zou nooit zoveel geld neer leggen voor een sjaal 😱😱😱 — Rico (@Ricardofortes42) 4 november 2021

Bron: SBS, Twitter.