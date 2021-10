Ophef rondom Lexmond-zusjes: ‘Verkochte edelstenen zijn nep’

Keuringsdienst van waarde nam een maand geleden contact op met de zusjes Van Lexmond. Het programma wilde de edelstenen van de website onderzoeken op echtheid. Wat bleek? Twee van de drie onderzochte stenen bleken nep.

Onechte stenen

De citrien bleek een verhitte amethist te zijn, de witte jade niet meer dan een gekleurd bolletje glas. Voor Lieke van Lexmond kwam het nieuws als een klap. “Wij zelf zijn voorgelogen. Gelukkig gaat het om een heel kleine oplage”, zegt Lieke in een gesprek met RTL Boulevard. Lieke geeft aan dat zij en haar zus Jetteke het verschrikkelijk vinden. “Maar alles wat wij met Moon Sisters doen, ligt onder een enorm vergrootglas. Waar we voor staan is juist transparantie, eerlijkheid en verbinding en een hoge kwaliteit van leven en ook van spullen.”

Opgelicht

De edelstenen kopen de zusjes Van Lexmond bij een ‘gerenommeerde leverancier’. “We vertrouwen op zijn deskundigheid. We hebben netjes afgerekend voor de citrien en jade en hebben dat zo aangeboden in de webshop. We zijn zelf gewoon opgelicht”, vertelt Lieke in het interview met RTL Boulevard.

Terugbetaald

Na het horen van het nieuws hebben Lieke en Jetteke direct actie ondernomen. “We hebben meteen bewust de steentjes van onze website gehaald en contact met de leverancier en onze klanten gezocht. Alle mensen die het steentje gekocht hebben, hebben wij het volledige bedrag terugbetaald en een mail gestuurd met uitleg.” Dat is inmiddels bijna een maand geleden.

Andere stenen

Sindsdien hebben Lieke en Jetteke de rest van hun website onder de loep genomen om te voorkomen dat zij meer onechte stenen verkopen. “Hij heeft geconstateerd dat het pech is dat [Keuringsdienst van waarde] precies die steentjes heeft onderzocht. Met de rest bleek niets mis.” De Moon Sisters geven aan om dit in de toekomst scherper in de gaten te houden.

Eerdere ophef

Het is niet de eerste keer dat de Lexmond-zusjes onder vuur liggen. Onlangs kregen zij te maken met een flinke rel rondom hun samenwerking met Rituals. Veel mensen vonden het jammer dat het cosmeticamerk zich inliet met de vrouwen omdat zij volgens sommigen ‘ongefundeerde statements’ maken over de kracht van de maan en zich niet zouden hebben laten vaccineren.

Lieke betreurt de ophef. “Ik vind het eerlijk gezegd best vervelend.” Ze heeft het gevoel dat haar bedrijf onder een vergrootglas ligt. “Het is bij ons natuurlijk leuker omdat we bekend zijn dan bij de winkel om de hoek.” Ze geeft aan dat de gebeurtenissen van de afgelopen weken haar wel hebben geraakt. “Er worden titels op ons geplakt die echt niet kloppen”, geeft zij aan. “Iedereen mag zijn eigen mening hebben en daar hebben wij geen oordeel over. Wij houden ons uit de politieke discussie en willen niemand opruien om iets te doen. Dat is een bewuste keuze.”

Het is niet de eerste keer dat er ophef is rondom de Moon Sisters. Matthijs vertelt je er meer over.

Bron: RTL Boulevard.