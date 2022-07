Oplettende kijker ziet opnieuw steeds déze persoon in ’t publiek bij ‘De slimste mens’

Het gaat om Ramon Wiendels. Hij woonde al meer dan 900 televisie-opnames bij. Hij hoopt dit jaar zijn doel te behalen: meer dan 1000 televisie-opnames bijwonen.

‘De slimste mens’

De beste man komt uit Doetinchem en begon in 2009 met zijn missie, zo vertelde hij aan Omroep Gelderland. Hij kreeg dat jaar een mail van de Vara met de vraag of hij een keer een opname wilde bijwonen. "Dat triggerde iets in mij en sindsdien ga ik geregeld naar de opnames van tv-programma’s", aldus Wiendels.

Meer programma's

Hij gaat niet alleen naar De slimste mens. Hij was ook al te zien in het publiek bij Jinek, De wereld draait door, Miljoenenjacht, Kassa, Ik hou van Holland, Met het mes op tafel, 1 tegen 100 en ga zo maar door.

Bijzondere hobby

Wiendels werkt als administratief medewerker en spendeert zijn vrije tijd gráág in de studio's van Hilversums mediapark of in Amsterdam. "Het is puur hobbymatig, ik krijg er niet voor betaald. Het gaat mij om de beleving en de adrenaline. De een gaat op zijn vrije dag naar een attractiepark, de ander sleutelt aan auto's en ik ga naar een televisieprogramma. Wel altijd alleen, want er is niemand van mijn vrienden die mee wil.”

Donderdagavond

Ook donderdagavond was hij weer van de partij. Journalist Thomas van Groningen en RTL Boulevard-verslaggever Rob Goossens namen het op tegen AD-hoofdredacteur Rennie Rijpma. Het was Rob die, net als de dag ervoor, slimste van de dag werd. Rennie en Thomas moesten het daarom tegen elkaar opnemen. Met een verschil van 213 seconden maakte Rennie hem in. Thomas moest daarom de quiz verlaten.

Reacties

Maar even terug naar Wiendels: nog voordat Rennie haar eerste vraag kon beantwoorden in de uitzending, hadden de kijkers op Twitter het alweer over hem. “Daar is hij weer”, schreven ze enthousiast. Vanavond is er weer een nieuwe ronde en dus een nieuwe kans om Wiendels in het publiek te spotten. Dat wordt bijna een leuker spelletje dan de spelshow zelf. Bijna, hè.

#deslimstemens hoe doet hij het?? Hij is er weer bij dit seizoen 😆 pic.twitter.com/XtZWuGlGxp — 𝔸𝕟𝕟𝕖𝕞𝕚𝕖𝕜𝕖 ℙ𝕚𝕖𝕥𝕖𝕣𝕤 👩🏻‍🏫 (@annemiekepieter) 14 juli 2022

#deslimstemens begint zo, en wie zag ik daar in het publiek zitten? Juist het lachebekje van de vorige afleveringen. 😂 — Thei (@BinnenTheo) 14 juli 2022

Daar is tie weeeerrrrrr #deslimstemens

Check rechtsonder 😂😂😂 pic.twitter.com/Ml3bHVSWbP — helena (@usaholiday) 14 juli 2022

Hé daar is die man weer in het publiek, die met dat abonnement #deslimstemens — Truus #RoodOmhoog 🏳️‍🌈🔬🧴⚧ (@pluus_t) 14 juli 2022

Bron: KRO-NCRV, Twitter