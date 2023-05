Oplichter in ‘Undercover Nederland’ lacht zijn slachtoffers hard uit

De jonge oplichter verdween daarvoor al een keer achter de tralies, maar dat weerhoudt hem niet om nieuwe slachtoffers te maken. “Welkom bij de echte wereld jongen, je bent belazerd”, stuurt hij onder meer na afloop naar het slachtoffer.

Voor wat extra research gaan collega’s van Alberto undercover naar het café waar oplichter Christiaan R. achter de bar werkt. Ze knopen een praatje met hem aan en de oplichter brandt al snel los. Zo vertelt hij heel makkelijk over zogenaamde ‘swipe-accounts’. Zo kunnen zogenoemde ‘katvangers’ inloggen op het account van mensen en vervolgens nieuwe spullen bestellen. Aangezien de bankgegevens al bekend zijn, kunnen ze op kosten van het slachtoffer de spullen bestellen.

Eén van de collega's doet alsof ze interesse heeft in Christiaan. Ze wisselen nummers uit en spreken af, maar in plaats van een date komt Alberto op Christiaan af voor een heftige confrontatie. “Christiaan, kan ik even met jou praten?”, vraagt Stegeman in eerste instantie nog netjes. “Je moet nog 500 euro aan Joeri geven.”

Christiaan is lichtelijk geschrokken en loopt snel door. “Ik hoef hem niks te geven. Waar praat jij over? Mijn advocaat kun je bellen. Je kunt me gewoon met rust laten”, zegt hij stoer. Stegeman antwoordt dat hij hem niet zomaar met rust laat. “Dat zou ik wel doen”, zegt Christiaan. “Is dat een dreigement?”, vraagt Stegeman. De oplichter ontkent alles en blijft doorlopen. Alberto kan niets anders doen dan opgeven. Wel geeft hij aan dat hij met al het bewijs naar de politie gaat. “Met hen praat ik, met jullie niet. Jullie zijn media, fuck jullie”, is Christiaans reactie.

Alberto heeft de politie ingeschakeld. Daarnaast heeft hij alles aan de baas van Christiaan verteld. Niet lang daarna neemt de oplichter zelf contact op met de redactie. “Ik ben vandaag ook door mijn werkgever geconfronteerd met mijn fouten. Ik heb met hem afgesproken het te gaan oplossen”, zegt hij. Maar daar blijkt niets van waar te zijn. Na de confrontatie nam hij al snel een valse naam aan. Ook heeft hij alweer nieuwe slachtoffers gemaakt en een verkeerd adres opgegeven.

Kijkers kunnen niet geloven wat ze zien. Hoe kan iemand hier zo mee wegkomen? En bizar dat hij er zo van geniet. ‘Hij is er blijkbaar trots op. Kansloos figuur’, schrijft een kijker op Twitter. Iemand anders reageert met: ‘Drie jaar straf gehad? Maar niks van geleerd dus...’

