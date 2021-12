Opmerkelijk: dit is de meest gebotoxte BN'er (en je verwacht het niet)

En de uitslag? Die is nogal verrassend...

Meest gebotoxte BN’er van 2021

Misschien had je wel verwacht dat deze twijfelachtige eer gaat naar een vrouw als Gaby Blaaser of Sarah van Soelen, maar niks is minder waar. De ‘prijs’ gaat namelijk naar een man! Ex-voetballer Dirk Kuyt is verkozen tot dé gebotoxte BN’er van het jaar!

Dirk Kuyt

Het blad is niet bepaald mild over Dirk: “Man, we zouden hem in een winkelstraat straal voorbijlopen! Er zit zoveel botox in dat voorhoofd van de Katwijkse visserszoon dat het een mirakel is dat er geen scheuren in zijn ontstaan”, wordt er geschreven.

Facelift?

Eerder dit jaar begon de geruchtenmolen te draaien na een televisieoptreden van Dirk. De ex-voetballer zou een facelift hebben gehad. Dirk ontkende dit in alle toonaarden: “Dat is gewoon niet waar. Ik hoor natuurlijk ook wel dat allerlei mensen dat soort dingen roepen, en dan denk ik: laat maar. Inmiddels ben ik al wat gewend."

Ooglidcorrectie

Wel gaf hij een andere ingreep toe: “Wat ik wél heb laten doen is een ooglidcorrectie bij beide ogen. Dat was nodig, want als ik moe was of een wijntje had gedronken, dan gingen mijn oogleden hangen. Na de ingreep was mijn gezicht wat opgezwollen, precies toen ik ook opnamen had voor Ziggo Sport. En ik heb een ander kapsel.”

Bron: Veronica Superguide