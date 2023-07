Joy (25) - Spanje Beeld B&B Vol Liefde

Opvallend: de B&B van Joy uit B&B vol liefde staat te koop

Joy is één van de B&B-eigenaren die op zoek gaat naar de ware in B&B vol liefde. De 26-jarige deelnemer woont in Malaga. Of hij ook de vrouw gaat ontmoeten waar hij zijn leven aan de Spaanse costa mee wil delen, dát blijft voorlopig nog even de vraag. Maar wat blijkt: de B&B van Joy staat te koop. Gaat hij ‘Mount Joy’ verlaten?