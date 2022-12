Opvallende carrièreswitch voor Sonja Bakker: ze verdient nu geld met sexy foto’s

Sonja Bakker heeft een turbulente tijd achter de rug. Er werd ontdekt dat ze recepten en afbeeldingen van bloggers stal, om ze vervolgens onder haar eigen naam te publiceren. Sonja gaf het plagiaat toe, maar wees hierbij wel naar haar team. “Zij hebben er een potje van gemaakt”, liet ze weten. Dat werd haar niet in dank afgenomen en uiteindelijk is ze Nederland ‘ontvlucht’.

Carrièreswitch voor Sonja Bakker

Nu pakt Sonja haar leven weer op, maar dit doet ze wel op een opvallende manier. Ze is namelijk een heel nieuw pad ingeslagen. Als we Instagram mogen geloven is Sonja nu fotograaf! En ze maakt niet zomaar foto’s, maar hele sexy foto’s.

Fotografie

Ineens was daar @sonjabakker_photography. In de biografie staat: ‘Sonja Bakker professional photography. Ibiza. Barcelona. Amsterdam. Art director. Styling. Specials.’ Op het account prijken sexy foto’s van verschillende modellen. Zou dit de nieuwe carrière van Sonja zijn? Het lijkt erop dat haar partner Barry deze nieuwe passie waardeert, want hij liket alle foto’s op de pagina.

Oproep

Wil jij ook gefotografeerd worden door Sonja? Dat kan! Bij een van de foto’s doet ze een oproepje. Over het model op de foto schrijft ze: ‘Maria, mijn koningin, was mijn eerste model. Ze was zo aardig en mooi. We hebben een goede connectie. We hebben in een mooie omgeving prachtige foto’s gemaakt. Wil jij ook het beste uit jezelf halen bij een fotoshoot? Voor privégebruik of zakelijk: dm me.’

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Sonjabakker.photography (@sonjabakker_photography) op 2 Dec 2022 om 6:36 PST

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Sonjabakker.photography (@sonjabakker_photography) op 2 Dec 2022 om 6:36 PST

Een groot verlies in het leven van Sonja was het overlijden van haar vader. De dag voordat het zo ver was, kwamen ze nog even allemaal samen om afscheid te nemen. Dat gebeurde op een hartverwarmende manier:

Bron: Instagram