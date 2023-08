Oranje-doelman Jan Jongbloed (82) is overleden

De oud Oranje-doelman was al enige tijd ziek.

Carrière

Jongbloed was keeper van onder meer DWS, FC Amsterdam, Roda JC en Go Ahead Eagles. Ook speelde hij 24 keer voor Oranje, waarvan twee WK-finales met het Nederlands elftal; in 1974 en 1978. Hij is, na Pim Doesburg, de voetballer met de meeste gespeelde Eredivisie-duels op zijn CV. Jongbloed speelde er 686. In 1985 was hij op z'n 44e de oudste speler die ooit aan een Eredivisie-wedstrijd deelnam. Jongbloed keepte bij voorkeur zonder keepershandschoenen en voetbalde vaak met het elftal mee; hij was een zogeheten ‘vliegende kiep’.

Hartinfarct

In 1985 moest hij noodgedwongen stoppen met voetballen, toen hij tijdens een wedstrijd een hartinfarct kreeg. Daarna werd Jongbloed assistent-trainer van Go Ahead Eagles en Vitesse. Ook was hij voetbalanalist bij Radio Noord-Holland.

Zoon overleden

Jan Jongbloeds carrière was succesvol, maar in zijn privéleven maakte hij flink wat tragedie mee. Het overlijden van zijn 21-jarige zoon Eric in 1984 was daarvan ongetwijfeld de zwaarste. Eric trad in de voetsporen van zijn vader en werd ook doelman bij DWS. Tijdens een wedstrijd werd hij getroffen door de bliksem, wat hem fataal werd.

Bron: Nu.nl