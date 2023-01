Orgel Joke kreeg de schrik van haar leven in het ziekenhuis: ‘Ik red het niet, dacht ik’

‘Ik ben heel blij’, antwoordt Joke op de vraag of ze opgelucht is om weer thuis te zijn. De muzikale Vlaardingse werd vlak voor kerst opgenomen met een inwendige bloeding in haar bekken. Ze bleek aan een zeldzame variant van de aandoening hemofilie a te lijden, een stollingsstoornis waarbij het bloed niet stolt.

Ga het niet redden

Eenmaal in het ziekenhuis verloor Joke veel bloed en raakte ze buiten bewustzijn. ‘Ik dacht echt even van, nee, dit red ik niet’, herinnert Joke zich dat angstige moment in gesprek met RTL Nieuws. Ze bracht de kerst door in het ziekenhuis en werd vier weken lang behandeld, onder andere met chemotabletten die haar lichaam een ‘reset’ moesten geven. ‘Ik ben heel dankbaar – het had heel anders af kunnen lopen’, concludeert Joke. Voorlopig neemt ze nog geen nieuwe liedjes op, laat ze vandaag weten.

Online sensatie

Joke verwierf haar roem met video's op Instagram. Als ‘Orgel Joke’ speelde ze liedjes op haar orgel in haar woonkamer. Binnen de kortste keren werd ze een sensatie op social media en inmiddels heeft ze meer dan 40.000 Instagramvolgers. Ze trad op op de Zwarte Cross en in het Gelredome. In 2020 bracht ze een nummer uit met Paul de Leeuw.

Bron: RTL Nieuws