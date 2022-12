Beeld Zwarte Cross

Orgel Joke met spoed naar het ziekenhuis: “Even geen liedjes”

Joke Meijer (73) is sinds de coronatijd bekend als Orgel Joke. Met haar orgelmuziek vermaakte ze toen het publiek tijdens de lockdown. Nog steeds speelt ze dagelijks op haar orgel. Daar kwam zaterdagavond helaas verandering in. Joke werd met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Ze is inmiddels geholpen aan een inwendige bloeding in haar bekken.