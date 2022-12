Orgel Joke moet de kerstdagen in het ziekenhuis doorbrengen

Voordat Joke werd opgenomen in het ziekenhuis, had ze al een paar dagen last van spontane grote blauwe plekken en pijn in haar buik. Joke blijkt een zeldzame vorm van Hemo-filie A te hebben, wat betekent dat haar bloed een factor mist waardoor het niet meer stolt. Haar zoons hadden eerder nog de hoop dat ze snel zou opknappen, maar helaas blijft ze voorlopig in het ziekenhuis, zo laten ze aan RTL Boulevard weten.

“Gelukkig krijg ik pijnbestrijding”

Vanwege infectiegevaar mag ze nog niet naar huis, maar Joke ziet de komende tijd positief tegemoet, laat ze op Instagram weten. “Gelukkig krijg ik nu de juiste behandeling en moet mijn lichaam het bloed van de interne bloeding oplossen. Gelukkig krijg ik pijnbestrijding. Komende tijd nog zeker in het ziekenhuis, maar komt goed”, aldus Joke.

Om haar fans wat op te vrolijken, deelt ze een kerstvideo die ze een tijdje geleden heeft opgenomen:

