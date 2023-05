Orgel Joke zit vast in de lift: “De brandweer is onderweg”

De muzikante deelt de gebeurtenis in een video, die te bekijken is in haar Instagram Stories.

Vervelende ochtend Orgel Joke

Joke was van plan ergens een koffietje te gaan doen, maar dat welverdiende bakkie moet ze dus nog even voor zich uitschuiven. “Nou, daar zit je dan. Je gaat maar op de grond zitten want je zit vast in de lift”, zo begint Joke haar video. “De brandweer is onderweg, dus ik zal er wel weer uitkomen.”

Positieve denkwijze

Joke houdt de moed erin. “Het komt vast goed. Je maakt wel eens leuke dingen mee, maar ook wel eens hele nare dingen.”

Dubbel najaar

Joke Meijers had dit najaar ook al pech. Ze belandde namelijk in het ziekenhuis vanwege een zeldzame stollingsstoornis. Toch gebeurde er in die periode ook iets moois, want de muzikante werd opnieuw oma.

