Oud en verliefd: SBS komt met een trouwprogramma voor verloofde senioren

De televisieshow kreeg een toepasselijke naam: Prins met het witte haar.

Trouwshow voor 70-plussers

De liefde vinden na je 70e verjaardag kan prima, weet SBS6. In een nieuw programma volgen zij verliefde stellen die op hoge leeftijd (opnieuw) in het huwelijksbootje stappen. De realityshow begint bij het aanzoek, waarna de complete voorbereiding van het huwelijk in beeld wordt gebracht. De kers op de taart is natuurlijk de dag van de bruiloft.

Hoewel de liefde voorop staat, is er volgens SBS ook genoeg drama in de serie: “Op de grote dag moeten alle mensen die belangrijk zijn in hun leven natuurlijk aanwezig zijn. Zoals in elke hechte familie is niet iedereen voorstander van het huwelijk.” Zowel de leuke als de minder leuke kanten van de verloving worden door presentator Dennis van der Geest aan elkaar gepraat.

Prins met het witte haar is vanaf 5 juni om 21.30 uur te zien op SBS6.

Zelf ook een bruiloft op de planning staan? Modevlogger Liselotte geeft tips voor je outfit.

Bron: SBS