Oud-huisvriendin Caroline doet in haar nieuwe boek pikante onthullingen over de Meilandjes

En daarin doet ze diverse pikante onthullingen over de Meilandjes.

Eerste seizoen Chateau Meiland

In het eerste seizoen van Chateau Meiland was het allemaal nog koek en ei tussen de Meilandjes en hun huisvriendin. De altijd vrolijke Caroline was regelmatig in beeld, want ze emigreerde samen met de Meilandjes naar Frankrijk om in kasteel Marillaux gasten te ontvangen. Na een tijdje verliep het contact steeds minder goed en na twee seizoenen pakten Caroline haar koffers voor een nieuw avontuur. Eenmaal terug in Nederland opende ze een kledingwinkel.

Drastisch besluit

Maar het harde werken in het kasteel ging haar duidelijk niet in de koude kleren zitten. Bovendien ging door dit drastische besluit de geruchtenmolen flink draaien. Er werd in de media dan ook veel gespeculeerd over de relatie tussen Caroline en de Meilandjes. Wat was er precies gebeurd en waarom werd Caroline ineens verbannen?

Voormalig huisvriendin Caroline schrijft boek

Om voor eens en voor altijd antwoord te geven op deze vragen, komt Caroline nu met een eigen boek. “Als het aan mij had gelegen, zou dit boek wellicht nooit tot stand zijn gekomen, maar ik heb geen andere keuze”, legt de voormalig huisvriendin van de Meilandjes uit in een bericht op Instagram. “Gedurende de afgelopen vier jaar is er zoveel over mij gezegd en geschreven, dat ik uiteindelijk niet anders kon dan één keer mijn eigen verhaal te vertellen.”

De verbanning

“In mijn boek getiteld Caroline: de verbannen huisvriendin uit Chateau Meiland - Nagejaagd belicht ik niet alleen mijn eigen levensverhaal, maar keer ik tevens uitgebreid terug naar mijn jarenlange vriendschap met Martien en de andere leden van de Meiland-familie”, vertelt ze verder. “Ik beschrijf onze gezamenlijke emigratie naar Frankrijk, mijn betrokkenheid bij de eerste twee seizoenen van Chateau Meiland, en werp licht op de daadwerkelijke redenen achter mijn verbanning uit zowel het chateau als de serie.”

Het boek van Caroline ligt vanaf 2 oktober in de winkels.

Eerder wilde huisvriendin Caroline wel weer een keer wijnen met Martien, maar daar moest hij toen niks van hebben. Hij was er duidelijk helemaal klaar mee...

