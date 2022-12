Oud-K3’er Karen Damen open over miskraam: “Er gebeurde heel veel in korte tijd”

Karen had destijds geen tijd om te rouwen over het dubbele verlies. Ter ere van het tienjarige jubileum van K3 werd de meidengroep continu gevolgd door een cameraploeg. “Op 16 oktober had ik een miskraam, op 17 oktober is mijn grootmoeder overleden en op 18 en 19 oktober stonden we 10 jaar K3 te vieren. Dus het was in een zeer korte tijd bij elkaar, waardoor ik even zoiets had van: wacht even”, aldus de zangeres.

The show must go on

Karen vertelt dat de mensen om haar heen wel rekening hielden met haar situatie, maar dat de K3-show gewoon doorging en ze zelfs Oma’s aan de top zong. “Je doet dat gewoon.”

Ook Monique Smit probeerde eerder het taboe rondom miskramen te doorbreken:

Bron: RTL Boulevard