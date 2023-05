Oud MAFS-deelnemer Jeroen heeft deze keer wél succes in ‘Lang leve de liefde’

In een nieuwe aflevering van het programma was te zien hoe Jeroen nog een poging deed om zijn soulmate te ontmoeten.

‘Married at first sight’

Als Jeroen drie jaar geleden meedoet aan Married at first sight wordt hij gekoppeld aan Antoine. De twee klikken goed, maar de vonk slaat uiteindelijk toch niet over. Ze krijgen ‘geen verliefde kriebels’ van elkaar en besluiten als vrienden uit elkaar te gaan.

Gezamenlijk vertrek

Hoewel Jeroen dus niet de liefde vond in MAFS, weerhoudt dat hem er niet van om nóg een keer zijn geluk te beproeven in een realityshow. Deze keer duikt hij op in Lang leve de liefde, waarin hij wordt gekoppeld aan Robin. De twee lijken het goed te kunnen vinden met elkaar: Jeroen kan Robins humor erg waarderen, de twee lachen wat af. En er blijkt op meer vlakken een klik te zijn, want de mannen besluiten uiteindelijk samen de villa te verlaten.

Liefde in de lucht

Op Instagram deelt het team van Lang leve de liefde een fotocollage van het ogenschijnlijk verliefde stel. ‘Cupido schiet raak!’ staat er onder de post.

