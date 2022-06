Oud-voetbalster Anouk Hoogendijk opnieuw zwanger

Anouk en Pieter hebben samen al een zoontje: Sonny die werd geboren op 18 oktober 2020.

Anouk Hoogendijk zwanger

“Sonny probeerde het geheimpje in zijn zak te houden, maar kon niet wachten om het nieuws te delen”, schrijft Anouk bij twee prachtige kiekjes op Instagram. “We zijn er ontzettend blij mee.”

Op de eerste foto zien we zoontje Sonny met een echofoto in zijn broekzak en op het andere kiekje kijken Anouk en Pieter naar Sonny terwijl de voetbalster de echo vasthoudt. Wanneer Anouk precies is uitgerekend, is nog niet bekend.

Miskraam na 14 weken

Afgelopen december deelde Anouk een verdrietig bericht op Instagram. Ze was na veertien weken zwangerschap haar kindje verloren. “Ik had toen graag het goede nieuws willen delen dat ik 14 weken zwanger was. 14 weken zaten wij op een roze wolk, wat waren wij gelukkig! Begin juni zou Sonny een broertje krijgen. In plaats daarvan ging het niet goed en ben ik hier bevallen”, schreef ze toen bij een ziekenhuisfoto. “Drie dagen ziekenhuis met veel te veel bloedverlies en uiteindelijk daardoor ook nog een spoedoperatie.”

De tweede keer

Het was de tweede keer dat ze een miskraam had. In mei 2021 hoorden ze na acht weken zwangerschap dat het een miskraam was. “Het heeft zes weken geduurd om alles goed m’n lichaam uit te krijgen.” De oud-voetbalster twijfelde toen lang of ze het nieuws wilde delen, maar omdat ze weet dat veel andere mensen dit ook meemaken, wilde ze het ook bespreekbaar maken zodat mensen elkaar kunnen steunen.

