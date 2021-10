(Over)groot nieuws voor Henny Huisman: “Heel bijzonder, een godsgeschenk”

Zowel hijzelf als zijn vrouw Lia waren blij verrast met het heuglijke babynieuws. “Ze zijn nog jong, maar hebben al heel lang verkering met elkaar en klikt enorm. Het zijn twee schatten en ze zijn echt wel een beetje voor elkaar geboren”, vertelde Huisman in de uitzending. “Zelf waren we ook jong - een jaar of 23, 24 - dus we kunnen er ook niet te veel van zeggen.”

Meer dan welkome verrassing

Het stel deelde zaterdagavond ook zelf het blije babynieuws op sociale media. “Het kwam als een verrassing, maar je bent meer dan welkom”, schreef de vader in spé bij de foto met de echo.

Huisman vind het ‘een godsgeschenk’ dat hij overgrootvader wordt. “Wie kan dat zeggen?”

Bron: Shownieuws & Instagram Emma la Croix