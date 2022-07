Over het gedrag van déze kandidaat in ‘B&B vol liefde’ was nogal wat ophef

Koken is een ‘enorme passie’ van Desirée, dus het moet goed gebeuren. Zéker nu er door haar deelname aan B&B vol liefde een mogelijke relatie op het spel staat natuurlijk. “Ik vind het belangrijk. Elke dag kook ik vers. Ik sla geen dag over.”

Constante kwaliteit

Desirée heeft het perfecte liefdesmaal in haar hoofd: “Vandaag maak ik een quiche met broccoli en boursin, en gevulde paprika’s.”

Aan improviseren doet de blonde Hollandaise niet. “Ik ben erg van de receptuur. Ik houd me daar ook strikt aan, daardoor kan ik constante kwaliteit leveren”, vertrouwt ze de camera toe.

“I can’t handle this”

Het gedonder begint als op de markt in geen velden of wegen witte asperges te vinden zijn. En de asperges van Desirée móéten echt wit zijn. “Senorita, colore blanco. Blanco asperges. No, another colore. No verde”, bijt ze de verkoopster van een groentekraam toe. “This model. Let me see”, zegt ze, terwijl ze naar een rode paprika wijst. Ook dit stuk groente kan haar culinaire verwachtingen niet waarmaken. “Ja, nee. Dit kan niet. Hier kan ik niet mee werken. I can’t handle this. Het is geen Holland, dat heb ik allang door.”

Van kwaad tot erger

Ayriye, een andere kandidaat uit B&B vol liefde, kan er in eerste instantie de lol nog van inzien. “De eerste dag dat ik Desirée ontmoette, moest ik echt constant lachen. Ik dacht: was is dit?”

Maar het gesnauw van die laatste tijd gaat van kwaad tot erger. “Senorita, I need many things. You can help me”, klinkt het uit de mond van Desirée, nog een stukje geïrriteerder dan daarnet.

Snibbige samenvatting

Als het cortisolniveau van zo ongeveer iedereen op de markt een hoogtepunt heeft bereikt, gaat ieder zijn eigen weg. Maar niet voordat Desirée een kleine samenvatting heeft gegeven van waar het in Frankrijk allemaal aan schort. “Ze zijn slecht te verstaan, kunnen amper Engels. Als daarnaast ook de producten er niet zijn… Ja, dan kun je weinig.”

Respectloos

Ayriye kiest uiteindelijk toch partij voor de Fransen. “Mag ik heel eerlijk zijn? Hoe zij omgaat met de mensen op de markt; ik vind het respectloos. Constant aan het fruit zitten, terwijl ze al diverse malen hebben aangegeven: we willen het zelf voor je pakken. Hoe ze tegen ze praat; ze moet gelijk antwoord. Ja, weet je, op een gegeven moment dacht ik ook: dit kan eigenlijk echt niet.”

