‘Over mijn lijk’-deelnemer Roy heeft goed nieuws gekregen: “We gaan weer genieten”

Hij en zijn partner Annick, met wie hij een kindje heeft, delen een video op Instagram waarin ze het goede nieuws vertellen.

‘Over mijn lijk’-deelnemer Roy heeft goed nieuws

In de afgelopen jaren moest Roy bestralingen en chemokuren ondergaan. Inmiddels is hij bezig met een revalidatieproces met meerdere therapieën. Ondanks dat Roy is uitbehandeld, doet dit proces hem goed.

Spannend moment

Op Instagram deelt het stel een update: ‘We nemen jullie mee in één van onze spannendste momenten van het jaar’, schrijven ze bij hun video. Annick laat weten dat ze ‘kapot gaat van de spanning’, maar dat ze wel denkt dat het goed zit. Ook Roy heeft er een goed gevoel over.

MRI-scan

De twee zijn onderweg naar het Erasmus MC in Rotterdam. Daar krijgt Roy een MRI-scan om te kijken of de tumor gegroeid is of niet. Na de scan moet het stel vier uur wachten op de uitslag en besluiten ze samen te gaan lunchen.

Goede uitslag

Als die uren eindelijk voorbij zijn, kunnen ze mooi nieuws delen: de uitslag is goed. De tumor is ten opzichte van zes maanden geleden niet gegroeid. Dat betekent dat de behandelingen geholpen hebben.

Opgelucht

“De uitslag is GOED! We gaan weer genieten en plannen maken met ons drietjes, zo fijn dat we weer kunnen ademhalen. Hopelijk zijn we de afgelopen dagen gauw vergeten”, deelt het stel opgelucht. Ze bedanken hun volgers voor de steun: “Dank je wel voor jullie lieve berichtjes vandaag, die hebben voor hele fijne afleiding gezorgd.”

Over mijn lijk-presentator Tim Hofman over zijn kledingstijl:

Bron: Instagram