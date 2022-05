Vluchtelingen uit Oekraïne, Syrië, Rusland en Afghanistan worden geknipt terwijl Eus het gesprek met ze aangaat.

Niet De geknipte gast, maar De gevluchte gast

In de eerste aflevering is de 28-jarige Karina uit Kiev te gast. Zij is in februari gevlucht uit Oekraïne wegens de Russische invasie. Samen met haar moeder en kinderen kwam ze in Nederland terecht, maar haar man is nog altijd in hun thuisland.

Unieke verhalen

Eus vertelt: “Deze special vond ik belangrijk om te maken, omdat ik benieuwd ben naar het menselijk verhaal achter de verschrikkelijke nieuwsberichten. Je ziet vijf unieke verhalen die allemaal gepaard gaan met diepgewortelde emoties. Ieder van hen had een leven opgebouwd voor de vlucht en dat leven valt in één keer weg. Maar we zien ook de enorme veerkracht en dat ieder van hen opnieuw herboren is in een land waar ze de taal niet spreken.”

Özcan Akyol krijgt ernstige bedreigingen

De afleveringen van De gevluchte gast zijn al opgenomen. Voor de presentator is het tegenwoordig een flinke uitdaging om zijn werk te kunnen doen, omdat hij te maken heeft met ernstige bedreigingen. Hierdoor moet hij thuis worden beveiligd, maar ook als hij bijvoorbeeld naar de televisiestudio gaat. De bedreigingen zijn niet alleen gericht aan hem, maar ook aan zijn gezin en de mensen met wie hij samenwerkt. Extra moedig dus van de presentator, dat hij de bijzondere verhalen van vluchtelingen koste wat het kost wil vertellen.

De gevluchte gast is van 16 tot en met 19 mei om 22.10 uur en op 20 mei om 21.00 uur te zien bij BNNVARA op NPO 2.

Bron: ANP, Shownieuws