Özcan Akyol komt na vijf jaar terug met ‘De neven van Eus’

Schrijver en journalist Özcan Akyol werd geboren in Deventer in 1984 en groeide op in Nederland. Özcan heeft een Turkse afkomst en veel van zijn familieleden wonen daar nog. In De neven van Eus zocht hij zijn neven, nichten, ooms en tantes op en keek hij naar het snel veranderende Turkije.

Özcan Akyol over bedreigingen

Het programma was een groot succes en de afleveringen maakten veel indruk bij de kijkers thuis. Toch bracht het ook wat negativiteit met zich mee. Na de derde aflevering werd Özcan bedreigd vanwege kritische uitspraken over Turkije. Hij verklaarde toen al eerder bedreigd te zijn. “Maar nu is een grens bereikt”, zei hij daarover. Toch komt er nu een nieuw seizoen van De neven van Eus aan en dat verschijnt sneller op de buis dan je denkt.

Nieuw seizoen De neven van Eus

Omcirkel zondag 4 september maar in je agenda, want dan is de eerste aflevering te zien op NPO2. De presentator en columnist wil met dit programma de Nederlandse kijker kennis laten maken met de enorme diversiteit van Turkije. “De smeltkroes van culturen, religies en etnische groepen verklaart een hoop over Turkse elementen die inmiddels óók onderdeel van de Nederlandse cultuur zijn geworden.”

Özcan Akyol op bezoek bij lokale inwoners

Özcan zal dit keer niet gegidst worden door zijn eigen familie, maar door lokale inwoners. Op die manier hoopt Özcan de kijker een bredere blik op Turkije te bieden. “In een poging de ziel van het immense land te doorgronden, reist hij langs verschillende provincies en ontdekt de complexe samenstelling van deze republiek”, zegt de NTR.

Eerder vertelde Özcan Akyol aan Libelle dat hij elke dag wel een compliment krijgt. Benieuwd wat voor complimenten hij dan krijgt? Je ziet het in de video hieronder:

Bron: NTR