Özcan Akyol over klacht wegens intimidatie op de werkvloer: ‘Wat heb ik gedaan?’

“Ik ben twee weken geleden gebeld door een omroep waarvoor ik werk, omdat een dame had geklaagd over mij. Ik dacht: wat heb ik gedaan?”, vertelt de Sterren op het Doek-presentator.

Intimidatie door blikken

Özcan verduidelijkt dat er geen sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar van intimidatie. De meldster voelde zich onveilig en was bang voor hem. Ze raakte geïntimideerd door zijn blikken en ging naar een vertrouwensarts. Özcans reactie: “Ik zei: ‘Wat moet ik dan doen? Moet ik met een zonnebril naar de studio komen? Hoe moet ik me gedragen dan? Leg eens uit.’”

‘Onder een vergrootglas’

De presentator vindt dat alles door de ontwikkelingen rondom Matthijs van Nieuwkerk en andere zaken te veel onder een vergrootglas ligt. “Ik gedraag me over het algemeen heel goed, juist door alle ontwikkelingen die er nu zijn. Daarvoor deed ik wat meer directief leidinggeven inderdaad en misschien een keer boos zijn op iemand”, zo legt hij de situatie uit.

Niets meer zeggen

“Ik durf niets meer te zeggen tegen iemand. Als een redacteur k*twerk aflevert, durf ik niet meer te zeggen: ‘Dit is k*twerk.’ Kijk, ik begrijp wat jij bedoelt, dat je niet moet gaan schelden en zo, maar zelfs als jij zegt: ‘Dit is niet goed, ga het maar opnieuw doen’, dan gaan ze naar een vertrouwensarts en dan gaan ze klagen. Dan zijn ze gekwetst, dat is echt zo.”

Geen hand meer

Dit is volgens Özcan ook de reden waarom hij vrouwelijke omroepmedewerkers geen hand meer geeft. “Als jonge maker heb je ook te maken met jonge redacteuren van 20, 21 en 22 jaar. Ik weet niet hoe zij worden opgevoed en wat zij normaal vinden, maar ik vind het heel lastig. Ik geef vrouwen ook geen hand meer. Voor je het weet heb je weer een aanklacht, of zo.”

Bron: Linda.nl