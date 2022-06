Pak je agenda erbij: op déze datum keert GTST weer terug na de zomerstop

De zomer betekent voor Goede Tijden, Slechte Tijden een zomerstop. Na de zomer keert de soap gelukkig weer terug en wel op maandag 29 augustus. Een datum die je dus alvast in je agenda kan omcirkelen!

Zomercliffhanger

Het nieuwe seizoen zal ons eindelijk wat duidelijk verschaffen over de manier waarop de zomercliffhanger eindigde. Want welk groot geheim van Ludo komt er aan het licht? En overleven Shanti en de baby de explosie? En wat zijn de plannen van Stefano in Meerdijk? Om antwoord te krijgen op deze vragen zal je nog even geduld moeten hebben.

Podcast GTST

Mocht je nou niet langer kunnen wachten, kun je je in ieder geval in de tussentijd vermaken met de podcast van Goede Tijden, Slechte Tijden. Waarin alle ins en outs over de soap voorbij komen.

Bron: RTL Boulevard