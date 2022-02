Pak je kans: ‘First Dates’ zoekt achtergrondeters

Samen met een vriend of vriendin kun je die ongemakkelijke stiltes, tenenkrommende gesprekken of juist liefdevolle momenten in het echt aanschouwen.

Niet gratis

Let wel op: het eten is niet gratis. Je betaalt er namelijk 25 per persoon voor. Het programma zoekt mensen per 24 februari, maar ook voor eind maart. Helaas is dat net na de valentijnsspecial vol bekende Nederlanders. Toch enthousiast? Opgeven kan hier.

Denice Dest

Onlangs nam maître Denice Dest het stokje over van Sergio Vyent. Dit nieuws kwam voor Sergio zelf onverwachts, liet hij eerder weten. “Het viel rauw op mijn dak. We hadden al negen seizoenen gemaakt, ik dacht dat we iets hadden opgebouwd met elkaar.” De kijker thuis mist de voormalig maître, maar is wel te spreken over zijn vervanger.

First date’s Sergio Vyent: “Flirten? Dat doe ik dagelijks”

Bron: RTLBoulevard