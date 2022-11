Panel van ‘The masked singer’ in alle staten na onthulling van de Teddybeer

Nog voor de Teddybeer maar één noot zingt, heeft hij de harten van het publiek al veroverd met zijn schattige voorkomen.

Teddybeer in The masked singer

Maar achter dat lieve pak gaat een lage stem schuil. De panelleden zijn direct de kluts kwijt: welke bekendheid staat nou toch voor hen op het podium ‘Everlasting Love’ van Love Affair te zingen? Als de Teddybeer de minste voorkeursstemmen van het publiek krijgt, moet hij zijn masker afzetten. Het is niemand minder dan patissier en televisiepersoonlijkheid Robèrt van Beckhoven.

Bekijk hieronder het optreden terug.

Reactie panel

Toegegeven, de jury is na de onthulling van Miljuschka Witzenhausen in de eerste en Toine van Peperstraten in de tweede aflevering geschokt, maar deze keer zaten ze er écht helemaal naast. Vol ongeloof slaan ze de handen voor hun open mond.

Gerard rent zelfs het podium op om aan Robèrt te bewijzen dat hij heus wel op zijn verdachtenlijstje stond. “Ik word niet goed!” zegt Gerard boos als hij het podium van The masked singer weer afstormt. “We waren zo dichtbij”, vult Buddy aan.

Carlo spreekt van een blamage en Loretta vindt dat ze het had kunnen weten, omdat ze Robèrt in het echte leven ‘ook een teddybeer’ vindt. Robèrt trekt zich er niet zoveel van aan: hij vond het geweldig om op te treden. “Ik heb nog nooit gezongen. Het was best wel spannend, maar wel heel leuk ook.”

Wel is hij verrast dat het panel niet in de buurt kwam tijdens het raden. Volgens Robèrt lag het erbovenop dat hij op het podium stond door hints als carnaval en worstenbroodje.

Kijkers zijn fan

Menig kijker gokte goed en voorspelde al dat Robèrt zich voordeed als de Teddybeer, anderen zijn verrast. Maar ze zijn het wel massaal met elkaar eens: de kijkers thuis vinden het maar wat leuk dat de patissier ‘ja’ zegt tegen dit televisie-avontuur.

Robèrt!! Totaal niet verwacht, maar zo leuk dat hij meedeed! Leuk mens ❤️ #themaskedsinger — Romy⚽️🤘🏼 (@missxromy2) 18 november 2022

Als iedereen nou een beetje Robèrt van Beckhoven in zich had dan zou de wereld zóveel mooier zijn 🤩🧸 #TheMaskedSinger #TheMaskedSingerNL — Celine (@11celine) 18 november 2022

Dit is toch echt de allllerrrrliefste man op tv die Robèrt van Beckhoven ❤️ #TheMaskedSinger #heelhollandbakt — Daphne (@Dslc1984) 18 november 2022

Geniaal, Robèrt van Beckhoven is de Teddybeer #TheMaskedSinger — Ellen 🌴🍷☀️⛱ (@EllenB_M) 18 november 2022

Ben nog steeds verbaasd over Robèrt, had die stem zo niet bij hem verwacht! #TheMaskedSinger — Danique (@AlwaysAHappyEnd) 18 november 2022

