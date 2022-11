Paniek op de golfbaan van ex-‘scheetje’ Hans op Bonaire door wateroverlast

Dat laat Hans weten aan Shownieuws. Hij vertelt dat hij al twee weken geen gasten kan ontvangen en het water veel schade heeft aangericht. Vorige week viel er in één nacht honderd millimeter water. Sindsdien is het niet meer gestopt met regenen.

Ex-scheetje Hans laat zich niet uit de minigolfbaan slaan. Samen met zijn nieuwe liefde Sorina steekt hij de handen uit de mouwen. Ze zijn een sloot aan het graven zodat het water weg kan lopen. Helaas maakt de enorme hoeveelheid regenwater het niet makkelijk.

Turbulente tijd op Bonaire

Twee jaar geleden hield het liefdessprookje van De Scheetjes definitief op. Karin gaf aan dat ze nooit meer een voet zou zetten op het eiland en liet Hans achter op de minigolfbaan. “Ze is vertrokken met een geplande vakantie, die haar ook gegund was. En ze heeft besloten om nooit meer terug te komen en mij hier gewoon in de steek te laten met alles”, vertelde hij destijds.

Gelukkig heeft Hans inmiddels weer liefde gevonden. Hij is samen met Sorina en er zijn zelfs trouwplannen. Ook Karin heeft een nieuwe relatie en houdt het in de familie: zij is nu samen met de broer van Hans.

Bron: Shownieuws.nl