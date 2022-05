Casper en Vera hadden de grote wens om samen een huis te kopen. Ze bekeken er al tientallen, maar het wilde maar niet lukken. Al gauw kwamen de kijkers erachter waarom: de eisenlijst van het jonge stel bleek wel heel erg lang.

Kopen zonder kijken

De twee konden € 375.000 lenen, maar wilden daar dan ook een heleboel voor terug. Met de gekte op de woningmarkt is dat een flinke uitdaging. Het stel wilde het liefst een huis met tenminste drie slaapkamers. Een tuin aan het water had hierbij de voorkeur, want dat had hun huurwoning ook.

Geen lelijke straatnaam, graag

Waar het paleisje moest staan? Leiden! Of het zoekgebied ook uitgebreid mocht worden, probeerde makelaar Alex. Nee, liever niet. Niet midden in de stad wonen vond het stel ‘te burgerlijk’. O, en dan nog iets: de twee bleken ook waarde te hechten aan een mooie straatnaam. Zo werd er een woning afgekeurd omdat het in een straat genaamd ‘Mosselbank’ stond.

De welbekende concessies in Kopen zonder kijken

Kijkers voelden de bui al hangen: na een zoektocht van ruim drie maanden, kwam Alex vragen om concessies óf meer budget. Het werd meer budget, maar ook dat hielp niet veel. Acht maanden later was er nog steeds geen huis. Kopers nerveus, Alex radeloos. Hij besloot weer bij het stel langs te gaan. Dit keer werd het zoekgebied wel uitgebreid, halleluja!

Tranen

Na een zoektocht van negen maanden tikte Alex een huis in Hillegom op de kop. De bekende puzzeltocht volgde - waarin het stel nog een spiegel van een andere auto ramde en snel doorreed - en niet veel later mochten Casper en Vera hun nieuwe huis daadwerkelijk gaan bezoeken. Ze waren niet direct enthousiast. Waar Vera eerst nog had geroepen dat het niet erg was als er niet veel budget overbleef voor de verbouwing van Bob, dacht ze er nu wel anders over. Ze hoopte stiekem toch op een flinke make-over. De spanning zorgde zelfs voor tranen bij de deelneemster.

Extra budget

Gelukkig was er nog budget: € 55.000. Maar Bob zou Bob niet zijn als hij tóch nog wat meer budget nodig zou hebben. Voor onvoorziene problemen aan de riolering dit keer. Godzijdank kunnen deelnemers van Kopen zonder kijken altijd op magische wijze ergens nog een paar duizend euro vandaan toveren. Zo ook nu.

Alles kwam goed

Na een flinke verbouwing mochten Vera en Casper eindelijk hun stulpje bewonderen. En we kunnen niet anders zeggen: Bob de Bouwer en zijn team hebben er weer een prachtig paleisje van gemaakt. Het stel reageerde ontzettend enthousiast. Er vloeiden flink wat tranen, maar wel van blijdschap.

Reacties

Kijkers van het programma willen het toch nog even over die enorme wensenlijst hebben, en dan vooral die over de straatnaam. “Als je een woning afkeurt op de straatnaam, ben je inderdaad nog niet toe aan een grote mensenhuis”, reageert de een. “Het nieuwe snobisme”, vindt een ander.

Voor €300.000 nog net geen vrijstaande villa in de omgeving Leiden eisen, mét een leuke straatnaam. 🧐 #kopenzonderkijken — Joe 🎾⚽️ (@Joeri71516839) 16 mei 2022

Val weer van de ene verbazing in de andere: Zoveel wensen/eisen, in zo’n duur zoekgebied, met zo’n laag budget, geen concessies willen doen en dan teleurgesteld zijn als er binnen 69 dagen nog niets gevonden is. Really…🥺#kopenzonderkijken — Marianne R.🇺🇦💙💛🌻 (@montflor) 16 mei 2022

Altijd hetzelfde probleem. Weinig budget en rare hoge eisen en dan verwachten dat dat gewoon kan. En daarna teleurgesteld zijn. #kopenzonderkijken — Rosanne (@Rosanne_2304) 16 mei 2022

Dan leef je toch niet helemaal in de werkelijkheid met je eisen en wensen.#kopenzonderkijken — Jeannet 🕊 (@MrsSandvrouw) 16 mei 2022

Begin net met kijken, bingohokje 1 al aangestreept: naïef stel met weinig budget en driedubbele eisen. #kopenzonderkijken — Karin (@Karin76652922) 16 mei 2022

Als je een woning afkeurt op straatnaam, ben je inderdaad nog niet toe aan een grote mensenhuis 😉 #kopenzonderkijken — ‧͙⁺˚*・༓☾ RΛϾHELLE ☽༓・*˚⁺‧͙ (@korreltjezout84) 16 mei 2022

Afknappen op een straatnaam is het nieuwe snobisme #kopenzonderkijken — DianaH (@DianaHogetoorn) 16 mei 2022

Ik wil geen burgerlijk huis. Ga echt niet in de mosselbank wonen. Wat een verwende kleuters pfff. #kopenzonderkijken — Wendy (@Wendykatwijk) 17 mei 2022

Stond er heel anders in qua eisen en wensen toen ik mijn eerste huis kocht. De Instagrammisering is de grootste ziekte van onze tijd. Het moet meteen duur en glamorous met zo min mogelijk moeite. Want anders tel je niet mee. Leven om erbij te horen. Triest #kopenzonderkijken — Vincent G. de Vlugt (@Vincentgdevlugt) 16 mei 2022

