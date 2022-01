Haar verhaal zorgt voor veel ontroering en emoties bij de kijkers thuis.

Relatie

Tahmina Akefi en Peter R. de Vries waren zes jaar bij elkaar. Ondanks het feit dat ze als journalist wel in de media verschijnt, voorheen bij onder andere de NOS en tegenwoordig bij regio-omroep Rijnmond, wilde ze zichzelf niet kenbaar maken als de partner van de Vries. Ze wilde niet bekendstaan als ‘het liefje van’.

Spreekrecht

Dat ze nu wel als zijn partner voor de camera verschijnt, is omdat ze tijdens de rechtszaken rondom de moord op Peter R. de Vries gebruik wil maken van haar spreekrecht. “Ik wil daar staan zoals Peter zou hebben gewild dat ik daar zou staan,” vertelt Akefi.

Eerst ontmoeting

In de documentaire gaat Tahmina onder andere terug naar de plek waar zij en Peter elkaar ontmoetten. Het was in 2015, bij de studio waar het programma Pauw opgenomen werd. Ook hier schoof Tahmina, destijds nog niet bekend als de partner van de Vries, regelmatig aan om te praten over de vluchtelingenproblematiek.

Wederkeren

Het wederkeren naar de plek roept direct emoties op. Al helemaal omdat Peter R. de Vries haar in 2021 ten huwelijk heeft gevraagd, zo vertelt ze. Ook dit moment wist het koppel tot nu toe buiten de schijnwerpers wist te houden.

Aanzoek

“Hij pakte mijn handen en keek mij aan, hij had een heel mooie, zachte blik in zijn ogen”, vertelt Tahmina over het aanzoek.“Hij legde zijn handen tegen mijn gezicht en zei: zou je met mij willen trouwen? Het moment was onverwacht, maar het zat er wel aan te komen. We hadden er al vaker over gesproken, al in 2017 toen we weer bij elkaar kwamen.”

Trouwen

In juni 2022 zou het stel trouwen, en ook dán wilde het stel voor het eerst hun relatie aan de buitenwereld kenbaar maken. Door de schietpartij, waarbij Peter R. de Vries om het leven werd gebracht, mocht het nooit zover komen.

Reacties

De documentaire raakt de kijker thuis, blijkt uit een stortvloed van reacties.

Ik krijg hier oprecht kippenvel en tranen van. Wat voor band ze samen hadden, wat ze samen gedaan hebben, hoe lief ze voor elkaar waren, en wat voor plannen ze nog samen hadden! Peter was echt een prachtige mens! ♥️ En zij is een prachtige vrouw! #vertrouwelijk #peterrdevries — Linda (@lindaa95x) 30 januari 2022

Dit is een vrouw die haar grote liefde is kwijt geraakt op een onmenselijke manier. Waarom zie ik alleen maar negativiteit. Tahmina, ik vind het heel heel erg goed en dapper van jou en wat een super mooi en ontroerend verhaal.#vertrouwelijk — Richelle ):) (@euphoriajiminv) 30 januari 2022

Onder de indruk. #Vertrouwelijk

Hartverscheurend en tegelijkertijd ontroerend. — Malu (@malu_nl1) 30 januari 2022

Bron: Hart van Nederland, Shownieuws, NPO